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Порошенко прибыл в Германию
Новости Украины: Во время визита Президент Украины встретится с Канцлером Ангелой Меркель и рядом германских политиков.
Президент Украины Петр Порошенко начал визит в Федеративную Республику Германия. Об этом Глава государства написал в Facebook. Как сообщает пресс-служба Президента, Петр Порошенко посещает с визитом Германию по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Запланированы двусторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Федеральным канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом. Президент Украины Петр Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель Федеральным канцлером.
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