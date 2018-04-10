В парламенте Норвегии создали Группу дружбы с Украиной

В парламенте Норвегии по инициативе норвежских депутатов создана первая в истории украинско-норвежских взаимоотношений Группа дружбы с Украиной, которую возглавит бывший президент стортинга Олемик Томмессен.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Королевстве Норвегия.

"В Украине приветствуют инициативу норвежских парламентариев относительно создания в стортинге (парламенте) Норвегии Группы дружбы с Украиной, которая станет новым важным проявлением солидарности со стороны Норвегии с нашим государством и еще одним подтверждением укрепления украинско-норвежского партнерства", - заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк во время встречи с президентом стортинга Тоне Вильхельмсен Трьоен.

Яцюк выразил благодарность за последовательную позицию Норвегии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Особое внимание в этой связи было уделено важности усиления международной солидарности в деле освобождения украинских политических узников, которые продолжают удерживаться на территории России и во временно оккупированном Крыму.

Украинский дипломат также выразил надежду на важную роль депутатов стортинга в обеспечении надлежащего почитания в Норвегии 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Спикер парламента Норвегии в свою очередь подтвердила, что первая в истории украинско-норвежских взаимоотношений Группа дружбы с Украиной позволит усилить украинско-норвежское межпарламентское взаимодействие и расширить возможности поддержки Украины со стороны депутатов стортинга. Она сообщила что Группу дружбы с Украиной в парламенте Норвегии возглавит авторитетный норвежский политик, бывший президент стортинга Олемик Томмессен.

В ходе встречи президент Стортинга также сообщила о готовности посетить Украину с визитом осенью в 2018 году по приглашению председателя Верховной Рады Украины.