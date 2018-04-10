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Климкин назвал условие встречи глав МИД в "нормандском формате"

Флаги "нормандской четверки"
16:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Главы МИД "нормандской четверки" встретятся, если будет малейший шанс на успех.

Главы МИД Украины, Германии, Франции и РФ (стран "нормандского формата") проведут встречу, если будет хоть небольшой шанс на успех, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Соберемся… в нормандском формате на уровне министров, если будет хотя бы небольшой шанс на успех", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Лидеры Украины, Германии и Франции проведут переговоры в Ахене

Министр рассказал, что обсудил со своим германским коллегой вопросы безопасности и введения миротворческой миссии на Донбасс. "Замечательный разговор с немецким коллегой Маасом, которого помню как министра юстиции. Будем работать вместе по вопросам безопасности, освобождению заключенных в РФ украинцев, формату миротворческой миссии на Донбассе", - добавил П.Климкин.

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Новости Украины, "Нормандская четверка", Главы МИД "нормандской четверки", МИД, Павел Климкин.
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