ГПУ завершила следствие о госизмене Поклонской и Аксенова

Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу по подозрению так называемого прокурора Крыма Натальи Поклонской, "председателя Совета министров Крыма" Сергея Аксенова, "председателя парламента Крыма" Владимира Константинова и других бывших высокопоставленных должностных лиц АР Крым.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Она отметила, что досудебное расследование велось по фактам государственной измены, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершение действий в составе преступной организации, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти и совершение ряда других особо тяжких преступлений по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 109, 111, 110, 255 Уголовного кодекса (УК) Украины.

"В ходе досудебного расследования относительно подозреваемых в уголовном производстве следственными судьями Печерского районного суда г. Киева предоставлены разрешения на осуществления специального досудебного расследования, которые обжалованы к апелляционной инстанции. По результатам досудебного расследования 07.04.2018 в газете "Урядовий кур‘єр" опубликовано сообщение о завершении досудебного расследования относительно подозреваемых Поклонской Н., Аксенова С., Константинова В. и других бывших высокопоставленных должностных лиц АР Крым, и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования, в соответствии с требованиями ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины", - проинформировала Сарган.

Пресс-секретарь генпрокурора также отметила, что "после завершения ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в Апелляционный суд г. Киева для установления подсудности его рассмотрения".

Сарган напомнила, что Генеральная прокуратура расследовала уголовное производство по подозрению Сергея Аксенова, Владимира Константинова, Натальи Поклонской, Юрия Дойникова, Сергея Абисова, Виктора Мельниченко, Сергея Шахова, Рустама Темиргалиева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (совершение действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к тяжелым последствиям), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины, Петра Зимы и Алексея Чалого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255 УК Украины.

В частности, установлено, что указанные лица в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней.