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Программу подготовки сержантов утвердил Генштаб ВСУ
Новости Украины: Виктор Муженко сообщил, что в Украине откроют 3 центра подготовки сержантского состава 4 базовых уровней.
Начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко утвердил программы о подготовке сержантского состава. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Утверждены Программы лидерства для подготовки сержантского состава четырех уровней: базового, среднего, повышенного и высокого. Подготовка на базовом уровне уже началась в этом году. Кроме того, утвержден детальный План развития Учебных центров сержантского состава в 2020 году в Десне, Василькове и Николаеве", - написал В. Муженко.
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