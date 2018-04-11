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Программу подготовки сержантов утвердил Генштаб ВСУ

ВСУ
23:03 Ср, 11 Апрель 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Виктор Муженко сообщил, что в Украине откроют 3 центра подготовки сержантского состава 4 базовых уровней.

Начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко утвердил программы о подготовке сержантского состава. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Утверждены Программы лидерства для подготовки сержантского состава четырех уровней: базового, среднего, повышенного и высокого. Подготовка на базовом уровне уже началась в этом году. Кроме того, утвержден детальный План развития Учебных центров сержантского состава в 2020 году в Десне, Василькове и Николаеве", - написал В. Муженко.

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Новости Украины, Виктор Муженко, ВСУ, Генштаб, Подготовка, Сержанты.
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