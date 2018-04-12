Полторак отправился в рабочую поездку

Министр обороны Украины Степан Полторак начал рабочую поездку в отдельных подразделений Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются в Черкасской, Одесской и Николаевской областях. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В планах работы - проверка боевых возможностей подразделений Воздушных сил и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые расположены в указанной местности, осмотр объектов, где продолжается реконструкция фондов и инфраструктуры", - отметил С. Полторак.