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Полторак отправился в рабочую поездку

Степан Полторак
12:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Министр обороны проведет инспекцию в некоторых подразделениях, а также проверку боевых возможностей.

Министр обороны Украины Степан Полторак начал рабочую поездку в отдельных подразделений Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются в Черкасской, Одесской и Николаевской областях. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В планах работы - проверка боевых возможностей подразделений Воздушных сил и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые расположены в указанной местности, осмотр объектов, где продолжается реконструкция фондов и инфраструктуры", - отметил С. Полторак.

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Новости Украины, Инспекция, Министр обороны, Поездка, Степан Полторак, Украина.
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