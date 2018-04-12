Все кандидаты в ЦИК прошли спецпроверку

Все 14 кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии успешно прошли спецпроверку, Верховной Раде необходимо будет отсеять одного из них, заявил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"По всем 14 кандидатам есть положительный вывод о прохождении спецпроверки. Фактически, следующий этап – это решение комитета (по вопросам правовой политики и правосудия – ред.), следующий этап – консультации с фракциями, потому что теперь мы можем говорить о полноценном списке по всем кандидатам", - сказал он журналистам в четверг в кулуарах 11 Киевского форума по безопасности.

По словам спикера, ввиду того, что вакантных должностей ЦИК 13, а кандидатов 14, необходимо будет одного из претендентов отсеять.

Как пояснил А.Парубий, это возможно сделать путем политических консультаций до голосования в сессионном зале. Если не удастся согласовать окончательный список кандидатов таким образом, будет рейтинговое голосование в сессионном зале по всем 14 кандидатам, и отсеется тот из них, кто наберет наименьшее количество голосов.

После этого, за каждого из 13 кандидатов по отдельности будет голосовать Верховная Рада.

Спикер отметил, что перед этим парламент проголосует за увольнение нынешних членов ЦИК, срок полномочий которых истек.

Отвечая на вопрос о том, когда члены ЦИК могут быть назначены, А.Парубий сказал: "Я ограничен решением комитета. На этот комитет огромная нагрузка. Комитет рассматривает и избирательный кодекс, где более 4000 правок, рассматривает законопроект об антикоррупционном суде, и на комитет легла нагрузка по решению относительно ЦИК".

Между тем, спикер отметил, что несколько парламентских фракций уже попросили о встрече с кандидатами в состав ЦИК.

Как сообщалось, ранее председатель парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная Рада сможет рассмотреть вопрос назначения членов ЦИК после завершения специальной проверки кандидатов. Тогда же он спрогнозировал, что назначение членов ЦИК состоится в апреле-мае.