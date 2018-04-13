Савченко проверяют на полиграфе

С народным депутатом Надеждой Савченко проводится судебно-психологическая экспертиза, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"В настоящее время проводится судебно-психологическая экспертиза Савченко", - сказали в пресс-центре.

В свою очередь эту информацию подтвердил адвокат Н.Савченко Олег Соловей. "Мы уже были у Надежды, мы уже вышли. Процедура допроса уже начата", - сообщил адвокат Н.Савченко Олег Соловей изданию "Украинская правда" в пятницу.

По словам адвоката, Н.Савченко будет проходить полиграф в течение 5-6 часов.

Как сообщалось, Н.Савченко в четверг, 12 апреля, отправляли на медосмотр в госпиталь СБУ. Сестра Н.Савченко Вера также отметила, что ее сестра пройдет проверку на полиграфе, на которую она согласилась с условием предоставления возможности ее адвокатам задавать свои вопросы.

Н.Савченко 23 марта объявила голодовку.