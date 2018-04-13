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Савченко проверяют на полиграфе

Надежда Савченко
11:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Идет судебно-психологическая экспертиза Надежды Савченко.

С народным депутатом Надеждой Савченко проводится судебно-психологическая экспертиза, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"В настоящее время проводится судебно-психологическая экспертиза Савченко", - сказали в пресс-центре.

В свою очередь эту информацию подтвердил адвокат Н.Савченко Олег Соловей. "Мы уже были у Надежды, мы уже вышли. Процедура допроса уже начата", - сообщил адвокат Н.Савченко Олег Соловей изданию "Украинская правда" в пятницу.

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По словам адвоката, Н.Савченко будет проходить полиграф в течение 5-6 часов.

Как сообщалось, Н.Савченко в четверг, 12 апреля, отправляли на медосмотр в госпиталь СБУ. Сестра Н.Савченко Вера также отметила, что ее сестра пройдет проверку на полиграфе, на которую она согласилась с условием предоставления возможности ее адвокатам задавать свои вопросы.

Н.Савченко 23 марта объявила голодовку.

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Новости Украины, Допрос Савченко, Надежда Савченко, Полиграф, СБУ.
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