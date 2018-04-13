Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Турчинов: Россия усиливает военное присутствие в Крыму и на Донбассе Турчинов: Россия усиливает военное присутствие в Крыму и на Донбассе
Новости: Турчинов анонсировал заседание СНБО по санкциям против РФ Украина на следующей неделе продолжит санкции против РФ
Новости: Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала
Новости: NASA показало, как выглядит северный полюс Юпитера (Видео) NASA показало, как выглядит северный полюс Юпитера (Видео)
X

СНБО: Россия подтянула к границе с Украиной "Искандеры"

Системама "Искандер"
12:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Россия готова задействовать против Украины 260 тысяч военных.

Россия разместила возле границы с Украиной четыре ракетных бригады, вооруженных системами "Искандер", способными поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. километров.

Об этом заявил на Киевском форуме по безопасности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Хотел бы обратить внимание на ракетные войска России, расположенные в непосредственной близости к нашей границе. Они вооружены современными ракетными системами "Искандер". Я обращаю на это внимание не только потому, что они стоят максимально близко к нашей границе, а потому что сегодня есть две модификации "Искандеров". Баллистическая ракета поражает цель на расстоянии 500 километров, но сегодня "Искандер К" обеспечивается крылатыми ракетами, которые могут уничтожать цель на расстоянии до 2,5 тысячи километров", - сказал руководитель СНБО.

Турчинов: Россия усиливает военное присутствие в Крыму и на Донбассе

По мнению Турчинова, это является свидетельством демонстративного выхода РФ из Соглашения о запрете ракет средней и малой дальности.

"Это угрожает не только Украине. Выход России из этого соглашения - это фактическая угроза всем европейским странам. Поскольку время ракетной атаки уменьшается уже до минут, а не часов", - отметил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Александр Турчинов, Военные РФ, Искандер, Россия, СНБО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Украина и Литва обсудили вопросы киберзащиты Украина и Румыния будут работать над решением вопросов национальных меньшинств Во Франции задержали руководителя "титушек"

Последние новости

Смешная порция прикольных демотиваторов Астрономы обнаружили мощнейшую вспышку на Проксиме Центавра Создатель "Новичка" рассказал, почему Скрипали не умерли от яда
Сегодня читают
01 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
02 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
03 Савченко пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
04 НАПК внесло предписание Авакову
05 Медики рассказали, как быстрее остановить икоту
Новости сегодня
13:31 Беременная Светлана Лобода продемонстрировала свою фигуру
13:30 Далакян станет первым боксером, кто будет отстаивать титул чемпиона мира в Киеве
13:17 Гройсман не будет присоединяться ни к одной политсиле
13:12 Девушка, потратившая более $ 14 000 на превращение в диснеевских принцесс (Фото)
13:08 В Одессе масштабный пожар: горит ресторан
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко проверяют на полиграфе Савченко проверяют на полиграфе
Новости: Монетный двор чеканит "новые деньги": когда монеты введут в обращение Когда новые монеты введут в обращение
Новости: Прогноз погоды на 14-15 апреля: в Украине будет по-летнему тепло Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
Новости: Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла
Добавить комментарий
0