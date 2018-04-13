СНБО: Россия подтянула к границе с Украиной "Искандеры"

Россия разместила возле границы с Украиной четыре ракетных бригады, вооруженных системами "Искандер", способными поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. километров.

Об этом заявил на Киевском форуме по безопасности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Хотел бы обратить внимание на ракетные войска России, расположенные в непосредственной близости к нашей границе. Они вооружены современными ракетными системами "Искандер". Я обращаю на это внимание не только потому, что они стоят максимально близко к нашей границе, а потому что сегодня есть две модификации "Искандеров". Баллистическая ракета поражает цель на расстоянии 500 километров, но сегодня "Искандер К" обеспечивается крылатыми ракетами, которые могут уничтожать цель на расстоянии до 2,5 тысячи километров", - сказал руководитель СНБО.

По мнению Турчинова, это является свидетельством демонстративного выхода РФ из Соглашения о запрете ракет средней и малой дальности.

"Это угрожает не только Украине. Выход России из этого соглашения - это фактическая угроза всем европейским странам. Поскольку время ракетной атаки уменьшается уже до минут, а не часов", - отметил он.