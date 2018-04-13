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СБУ: РФ готовит новую атаку на Украину

Военные РФ
14:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: СБУ знает о планах РФ создать предпосылки для ввода войск в Украину к осени, не позволит их реализовать.

Служба безопасности Украины располагает информацией о планах Российской Федерации по созданию предпосылок для ввода войск в Украину осенью этого года и не позволит воплотить их в жизнь.

"Мы владеем информацией о планах российской стороны. Знаем о планах в окружении (президента РФ Владимира - ред.) Путина группы, которая поставила себе цель создать предпосылки для ввода уже осенью этого года в Украину российский войск под предлогом защиты русскоязычного населения", - сказал на брифинге в пятницу в Киеве замглавы СБУ Виктор Кононенко.

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По его словам, в качестве повода для этого они планируют задействовать криминалитет, спортсменов, околокриминальные структуры для избиения участников пророссийских мероприятий и крёстных ходов.

"Но мы не дадим им реализовать эти планы", - заверил замглавы СБУ.

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Новости Украины, агрессия РФ, Владимир Путин, Военные РФ, СБУ.
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