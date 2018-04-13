В НАТО назвали условия для вступления Украины в альянс

Членство Украины в НАТО является реалистичной целью, но для этого ей нужно провести серьезные реформы, заявляет заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

"Не было бы слишком идеалистично для Украины надеяться стать членом и НАТО, и Европейского Союза. Мне кажется, что это важная и реалистичная цель", - сказала она в ходе XI Киевского форума по безопасности в пятницу.

"Но я не буду скрывать, что нужно многое сделать, свой тяжелый груз пронести, нужно провести серьезные реформы", - пояснила Р.Геттемюллер.

Она добавила, что необходимы реформы в оборонных структурах, структурах безопасности.

Между тем заместитель генсека НАТО отметила, что есть "вакуум безопасности" в Восточной Европе.

Р.Геттемюллер подчеркнула, что НАТО делает многое для обеспечения безопасности Восточной и Центральной Европы, в том числе Украины. "И это в центре нашего внимания", - добавила она.