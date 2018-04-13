В НАТО назвали условия для вступления Украины в альянс
Новости Украины: Членство Украины в НАТО - реалистично, но нужно провести серьезные реформы.
Членство Украины в НАТО является реалистичной целью, но для этого ей нужно провести серьезные реформы, заявляет заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
"Не было бы слишком идеалистично для Украины надеяться стать членом и НАТО, и Европейского Союза. Мне кажется, что это важная и реалистичная цель", - сказала она в ходе XI Киевского форума по безопасности в пятницу.
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"Но я не буду скрывать, что нужно многое сделать, свой тяжелый груз пронести, нужно провести серьезные реформы", - пояснила Р.Геттемюллер.
Она добавила, что необходимы реформы в оборонных структурах, структурах безопасности.
Между тем заместитель генсека НАТО отметила, что есть "вакуум безопасности" в Восточной Европе.
Р.Геттемюллер подчеркнула, что НАТО делает многое для обеспечения безопасности Восточной и Центральной Европы, в том числе Украины. "И это в центре нашего внимания", - добавила она.