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Украина сделала заявление касательно действий США и союзников в Сирии

МИД Украины
13:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД Украины и СНБО поддерживают действия США, Великобритании и Франции в Сирии.

Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения, говорится в заявлении МИД Украины.

"Обращает на себя также внимание целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в Совете Безопасности ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН", - отмечается в заявлении.

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Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов поддержал действия США, Франции и Великобритании в Сирии.

"Агрессивные заявления и предупреждения Кремля, благодаря военной помощи которого продолжает существовать сирийский режим, не смогли остановить справедливое наказание", - написал А.Турчинов в своем "Твиттере" в субботу.

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Новости Украины, Александр Турчинов, Великобритания, МИД Украины, Сирия, СНБО, Спецоперация в Сирии, США, Франция.
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