Одному из убийц мэра Старобельска дали пожизненное

Одного из убийц мэра Старобельска Владимира Живаги приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Расследованием установлено, что двое жителей Луганщины в составе организованной преступной группы, выполняя заказ на убийство, застрелили указанного чиновника на территории двора Старобельского городского совета. Приговором первой инстанции двое убийц приговорены к 15 годам лишения свободы. При принципиальной позиции прокуратуры Луганщины суд апелляционной инстанции пересмотрел решение Старобельского районного суда и частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, приняв новый приговор, которым один из убийц мэра сейчас приговорен к строжайшему наказанию - пожизненному лишению свободы. В отношении второго участника преступной группы приговор суда оставлен без изменений", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, уголовное производство в отношении организатора этого заказного убийства выделено в отдельное производство и он объявлен в розыск.

Как сообщалось, 22 февраля 2016 года во время обхода территории сторож выявил мэра, который лежал на земле во внутреннем дворе Старобельского горисполкома. Мужчина умер в карете скорой от полученной огнестрельной раны головы.

Генеральный директор сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью "Сельхозхимия" Живага стал мэром Старобельска Луганской области в 2015 году.