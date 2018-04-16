МИД о событиях в Сирии: Киев готовится к худшему сценарию на Донбассе

В МИД довольно высоко оценивают вероятность нанесения Россией удара по Украине на фоне последних событий в Сирии и работают над подготовкой противодействия возможной агрессии на Донбассе.

Об этом в комментарии Укринформу в понедельник, 16 апреля, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Стопроцентно о возможной реакции России на действия западных союзников в Сирии не скажет никто, поскольку неизвестно, что в голове у господина Путина. Но готовиться надо к худшему. На прошлой неделе (13 апреля. - ред. ) вместе со словацким коллегой (госсекретарем МИД Словакии Лукашем Паризеком. - ред.) я был на востоке, и мы увидели, что наши защитники готовятся к оборонительным действиям и к худшему сценарию", - сказал Боднар.

Он проинформировал, что украинские дипломаты сейчас работают над тем, чтобы несколько сместить фокус внимания мировой общественности с событий в Сирии на Украину в том смысле, что на востоке нашего государства тоже возможен очередной удар со стороны России, который надо будет "отбивать" всем миром.

"Украина будет отражать его физически, а весь цивилизованный Запад будет делать это политически и ангажировать мировое противодействие агрессору", - отметил заместитель министра.

Как известно, утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии. Главными целями коалиции стали научно-исследовательский центр в Дамаске, который связывают с производством химического оружия, а также два склада химического оружия в провинции Хомс. Эксперты Организации по запрещению химического оружия выехали в субботу в сирийский город Дума, чтобы расследовать утверждения об использовании химоружия Асадом за неделю до этого.

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с ударами западных союзников в Сирии в качестве ответа на применение химического оружия.

Секретарь СНБО Александр Турчинов во время выступления на XI Киевском форуме по безопасности 13 апреля заявил, что российские войска, которые стоят на границе с Украиной, готовые к ведению континентальной войны.