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Савченко возобновила голодовку

Надежда Савченко
22:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Надежда Савченко возобновила голодный протест, готова пройти полиграф.

Арестованная внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко возобновила голодный протест, однако готова к процедуре прохождению полиграфа во вторник утром, сообщает ее сестра Вера.

"В 16:15 закончилось сегодняшнее свидание с Надеждой. Она возобновила голодный протест. Но готова к процедуре полиграфа, которая должна начаться в завтра утром в 9:00", - написала В.Савченко в понедельник вечером.

Как сообщалось, 13 апреля была начата судебно-психологическая экспертиза Н.Савченко с использование полиграфа, но была прервана из-за состояния здоровья арестованной, вызванного голоданием. Депутат согласилась прервать на три дня голодовку, чтобы ее организм был способен надлежащим образом пройти полиграф.

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Раннее в понедельник адвокат Н.Савченко Олег Соловей сообщил, что его подзащитная может пройти судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа 17 апреля. "Экспертиза не будет продолжена сегодня, потому что эксперты не готовы сегодня ее проводить. Допрос перенесли на завтра. Причины технические, видимо, какие-то", - сообщил он.

Адвокат отметил, что Н.Савченко возобновила голодовку, которую прервала на три дня, чтобы быть готовой к полиграфу. "Она считает, что это не скажется на результатах полиграфа. Она говорит, что три дня ела, поэтому набралась достаточно сил и уверена, что на результат допроса это не повлияет", - указал адвокат.

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Новости Украины, Вера Савченко, Голодовка, Надежда Савченко, Полиграф.
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