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Министр внутренних дел Украины в США обсуждал Антикоррупционный суд

Конституционный суд
08:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Арсен Аваков обсудил в Вашингтоне законопроект об Антикоррупционном суде в Украине.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время визита в американскую столицу обсудил с представителями администрации США ситуацию вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде в Украине.

Об этом он рассказал во вторник по результатам встреч в Вашингтоне, передает корреспондент.

"Мы говорили о законопроектах, в том числе, о Антикоррупционном суде, который сейчас находится во втором чтении в парламенте", - отметил украинский министр.

Он назвал разговор с американской стороной "достойным" и "последовательным", в рамках которого "американцы не отходят в сторону от стратегической поддержки Украины".

Отвечая на вопрос, какую позицию высказала американская сторона, он заметил, что она – "такая же, как позиция Президента Украины, как позиция наших парламентариев в коалиции – принять этот закон".

Он напомнил о длительной работе над законопроектом и большом количестве правок, внесенных в документ. Министр также выразил убеждение, что уже скоро работа над проектом закона завершится.

"Я думаю, в ближайшее время комитетом будет подготовлен проект для внесения в зал, думаю, будут эксперты Венецианской комиссии, которые посмотрят, насколько он корректен и будет работать адекватно. В ближайшее время этот закон будет принят, и президент его подпишет", - отметил Арсен Аваков.

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Новости Украины, Антикоррупционный суд, Арсен Аваков, Визит Авакова в США, МВД, Украина.
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