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НАТО отмечают попытку Украины наладить отношения с Венгрией

Украина Венгрия
10:40 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: ГПУ

Новости Украины: Киев пошел навстречу Венгрии в НАТО, но не факт, хватит ли этого, считает заместитель генсека НАТО.

В НАТО не уверены, хватит ли включения Украиной в свою Годовую национальную программу рекомендаций Венецианской комиссии относительно языка образования для урегулирования спора с Венгрией.

Об этом в интервью  заявила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

"Мы видим, что Украина действует, мы рады, что вы включили в свою Годовую национальную программу рекомендации Венецианской комиссии (относительно языка образования), но достаточно ли этого, чтобы решить спор, удовлетворяет ли это требование Венгрии, я сказать не смогу - это вопрос двустороннего диалога", - заявила она.

По словам Геттемюллер, для НАТО нежелательно, чтобы двусторонние вопросы влияли на работу Альянса.

"Но иногда такое бывает. Поскольку НАТО построено на принципе консенсуса, нет другого пути, кроме как достичь согласия всех союзников", - отметила она.

Как известно, Венгрия пообещала блокировать все инициативы Украины по интеграции в ЕС и НАТО из-за принятого закона об образовании.

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Все по теме:

Новости Украины, Венгрия, Венецианская комиссия, НАТО, Образовательный закон, Роуз Геттермюллер, Украина.
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