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Суд запретил принуждать Савченко сдать образцы слюны

Надежда Савченко
16:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Шевченковский районный суд Киева отказал следствию в принудительном отборе слюны у Надежды Савченко.

Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство военной прокуратуры об отборе биологических образцов (слюны) у арестованного внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко.

"Следственный судья... оставил ходатайство без удовлетворения", - говорится в резолютивной части решения, которую после возвращения из совещательной комнаты огласил следственный судья на заседании в среду днем.

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В оглашенных судьей в начале заседания материалах дела указан мобильный телефон, на котором были найдены биологические образцы. Для установления вины Н.Савченко сторона обвинения ходатайствовала о принудительном отборе у нее биологических образцов.

Адвокат парламентария Дмитрий Бугай заявил, что ходатайство прокуратуры не подлежит удовлетворению и пояснил, что речь идет о принудительном отборе биологического материала (слюны), а принудительная форма этой процедуры унижает честь и достоинство, противоречит конвенции о правах человека.

Он также выразил убеждение, что в случае удовлетворения судом этого ходатайства, такие доказательства будут признаны недопустимыми.

Сама же в ходе заседания Н.Савченко заявила, что будет расценивать принудительный отбор у нее биологических образцов как применение пыток.

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Новости Украины, Надежда Савченко, Суд, Шевченковский районный суд Киева.
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1 Комментарий
  • Федор 18.04.2018 16:35

    а анализ мочи,кала не брали? а зря....

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