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СМИ: Начальника штаба ВМС Украины отстранили

ВМС Украины
19:02 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Причиной отстранения от должности стало российское гражданство супруги начштаба ВМС капитана первого ранга Р. Гладкого.

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого. Такое решение глава военного ведомства принял во время своего недавнего визита в Одессу, сообщили источники в МО.

"Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого станут как отдельные финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве супруги офицера Елены. К слову, первые два года после начала войны она продолжала вместе с детьми жить на оккупированном полуострове. Дочь капитана первого ранга занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ", - сказано в сообщении. Отмечается, что обязанности начальника штаба временно исполняет первый заместитель Гладкого контр-адмирал Дмитрий Таран.

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Все по теме:

Новости Украины, ВМС, ВСУ, Каперанг, Начальник штаба, Степан Полторак.
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1 Комментарий
  • Маркитан 18.04.2018 19:21

    Ы где была доблестная СБУ? Крышевали законсервированных агентов. Четвертый год идет война с Рашкой, а у нас такие проколы.

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