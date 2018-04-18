СМИ: Начальника штаба ВМС Украины отстранили

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого. Такое решение глава военного ведомства принял во время своего недавнего визита в Одессу, сообщили источники в МО.

"Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого станут как отдельные финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве супруги офицера Елены. К слову, первые два года после начала войны она продолжала вместе с детьми жить на оккупированном полуострове. Дочь капитана первого ранга занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ", - сказано в сообщении. Отмечается, что обязанности начальника штаба временно исполняет первый заместитель Гладкого контр-адмирал Дмитрий Таран.