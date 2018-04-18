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В Кремле проигнорировал предложение Киева обменять 23 россиян

Ирина Геращенко
18:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Российская сторона не дала ответ на предложение Киева о передаче 23 россиян, находящихся в тюрьмах.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко на заседании подгруппы в Минске вновь заявила о готовности Киева передать 23 россиян, находящихся в тюрьмах, в обмен на украинцев, но ответа пока нет.

"Еще раз указала на готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности, в обмен на украинцев в РФ. Мы не получили ответ на это предложение. В свою очередь, представители ОРДЛО продолжают включать этих россиян в свои списки как "ополченцев - жителей молодых республик". РФ пока не проявляет никакого интереса к своим гражданам, засланным в Украину", - написала она на странице в Фейсбуке по итогам работы гуманитарной подгруппы.

Кроме того, И.Геращенко констатировала, что в вопросе освобождения заложников пока что без прогресса. "Нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним инфо, зато упорно требуют отдать "беркутовцев" и других, непричастных к действию Минских соглашений. Поэтому здесь будем продолжать работу для поиска компромисса и сближения позиции - для результата", - пояснила она.

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Новости Украины, Донбасс, Ирина Геращенко, Минские соглашения, Обмен пленными.
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1 Комментарий
  • Семен 18.04.2018 19:15

    Родина на тебя забьет сынок.

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