Климпуш-Цинцадзе: Украина стремится усиливать партнерство с Турцией

Во время встречи вице-премьера-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с председателем Комитета по вопросам внешней политики Большого национального собрания Турции Волканом Бозкиром стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Украины и Турции.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Украина заинтересована в интенсификации развития украинско-турецкого стратегического партнерства, направленного на достижение весомых конкретных результатов в интересах наших государств. Особую роль в этом должно играть сотрудничество на уровне парламентов двух стран", - отметила вице-премьер-министр.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Украина удовлетворена высокой динамикой политического диалога между нашими странами на всех уровнях и надеется на его усиление.

Климпуш-Цинцадзе также подчеркнула важность поддержки Турцией территориальной целостности и независимости Украины и плодотворное сотрудничество в международных организациях.

"Благодарна Турции за поддержку как в ООН, так и в ПАСЕ в вопросе защиты прав крымских татар... Особо хочу подчеркнуть, что мы высоко ценим и личную роль президента Реджепа Тайипа Эрдогана в освобождении двух выдающихся представителей крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Украина рассчитывает на поддержку Турции во время принятия решения в штаб-квартире НАТО относительно проведения заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств в рамках Брюсельського саммита НАТО.

Волкан Бозкир подтвердил, что его страна и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером Украины, и выразил удовлетворение тем уровнем диалога, который ныне есть между государствами. Он подчеркнул, что Турция не признает аннексию Крыма, а также заинтересована в успешной реализации евроинтеграционных и евроатлантических устремлений Украины.

"Мы понимаем ваше стремление получить четкие сигналы от ЕС. Однако, вы должны быть терпеливыми и настойчивыми, толерантными и решительными (в отношениях с ЕС)", - подчеркнул представитель турецкого парламента.