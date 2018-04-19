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В Кремле прокомментировали создание поместной украинской православной церкви

Кремль
13:05 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не поддерживает создание поместной православной церкви в Украине.

В Кремле заявили, что Россия не может поддержать создание поместной православной церкви в Украине и заговорили о "расколе". Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Вы знаете позицию русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", - сказал Песков.

Как сообщалось, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

Автокефалия для УПЦ: Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху‍

Сегодня, 19 апреля, Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

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Новости Украины, Дмитрий Песков, Поместная православная церковь, Пресс-секретарь президента РФ, Создание в Украине.
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