Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен участвовать в очередных выборах в Верховную Раду и привести во власть людей, преданных государству.

Об этом он сказал на встрече с представителями региональных СМИ.

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", - сказал Гройсман.

В то же время он подчеркнул, что сегодня нет оснований для проведения досрочных выборов.

Как сообщалось, глава правительства уже заявлял о намерении участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года.

Но тогда Гройсман не уточнил, будет ли он самостоятельно или в составе какой политической силы. Позже он заявлял, что не планирует присоединяться ни к одной политической силе.