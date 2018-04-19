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Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019

Владимир Гройсман
14:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман заявил, что будет брать участие в очередных парламентских выборах в 2019 году.

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен участвовать в очередных выборах в Верховную Раду и привести во власть людей, преданных государству.

Об этом он сказал на встрече с представителями региональных СМИ.

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", - сказал Гройсман.

Гройсман о досрочных выборах: Оснований нет

В то же время он подчеркнул, что сегодня нет оснований для проведения досрочных выборов.

Как сообщалось, глава правительства уже заявлял о намерении участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года.

Но тогда Гройсман не уточнил, будет ли он самостоятельно или в составе какой политической силы. Позже он заявлял, что не планирует присоединяться ни к одной политической силе.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Выборы, Кабмин, Парламентские выборы.
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