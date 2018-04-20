Парубий рассказал, что может смягчить требования МВФ по повышению тарифов в Украине

Если Верховная Рада примет закон о Высшем антикоррупционном суде с четом рекомендаций Венецианской комиссии, будет возможность договориться о поэтапном повышении тарифов на газ либо об отсрочке такого повышения, заявляет председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Я веду достаточно интенсивные переговоры и с МВФ, и со странами Большой семерки, сегодня я виделся с секретарем Венецианской комиссии о том. Если нам удастся принять закон об антикоррупционном суде, учтя ключевые требования Венецианской комиссии, мы будем иметь шанс, получив доверие в отношениях с МВФ, договориться о поэтапности или отсрочке повышения тарифов", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Как сообщалось, 18 апреля министр финансов Украины заявил, что получению очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) препятствует невыполнение Украиной двух предварительных мер (prior actions): принятие закона о создании Антикоррупционного суда и утверждение механизма автоматического корректирования газовых тарифов к рыночному уровню.

В отношении ведущейся дискуссии с МВФ о тарифах на газ А.Данилюк указал, что она не столько о конкретные ценах, сколько о создание в стране конкурентного рынка газа, так как не роль правительства регулировать тарифы.

Среди шагов к этой цели глава Минфина назвал введение с 1 января этого года монетизации субсидий, что позволит получать эти средства не только "Нафтогазу Украины", но и другим поставщикам.

"Я вполне позитивен в отношении (получения очередного транша) МВФ", – подытожил А.Данилюк. В то же время министр отказался назвать конкретные сроки, хотя днем ранее телеканал "Украина" со ссылкой на интервью главы Минфина сообщил о возможности получения $2 млрд транша в мае-июне этого года.

Министр отметил, что средства Фонда идут на пополнение резервов Нацбанка, а не в бюджет, однако признал, что решение о выделении транша МВФ позволит Украине дешевле привлекать заимствования для финансирования дефицита бюджета.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.