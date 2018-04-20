В Берлине обсудили возможность размещения миссии ООН на Донбассе

Миссия "голубых касок" на Донбассе с широким мандатом станет фактически единственной возможностью выйти из тупика, в котором оказались Минские договоренности. Такое мнение разделяют все участники состоявшейся в четверг в Берлине дискуссии, организованной фабрикой аналитики Hertie School of Governance GmbH.

"Для меня идея миссии – единственный путь выйти из тупика Минских соглашений… Иначе мы будем иметь этот конфликт (замороженный или нет) на годы", - заявил депутат Бундестага, в недавнем прошлом министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Он напомнил, что в самом начале Минских переговоров все соглашались с необходимостью установления перемирия и отвода вооружений, начала политического процесса, функцию наблюдения за которым возложили на СММ ОБСЕ. Однако, признал политик, переходить к политическому процессу без выполнения предыдущих условий никак невозможно. Он напомнил, что изначально инициатива об интернационализации конфликта, размещении миссии ООН, исходила от Украины, но президент РФ Путин демонстрировал большое нежелание. По словам Габриэля, он лично обращал внимание во время встреч с российским руководством на то, что в Сирии россияне говорили как раз о том, что надо сначала добиться прекращения огня и только потом переходить к политическому процессу, и спрашивал у Путина, почему это работает для Сирии, я для Украины - нет.

И когда Путин сам заговорил о мандате "голубых касок" после 2 лет дебатов, для Запада это стало огромным удивлением. При этом Габриэль подчеркнул, что западные партнеры сразу отвергли идею о размещении миротворцев только на контактной линии, поскольку это приведет к появлению новой границы между Украиной и Донбассом. И то, что российская сторона потом начала говорить о всей территории, на которой действует СММ, то есть до украинско-российской границы, стало "громадным шагом вперед со стороны российского президента".

Говорил Габриэль и о санкциях. "Это неофициальная позиция Запада, но я скажу: если нет морковки, а только палка, будет очень сложно убедить российскую сторону", - отметил депутат, отстаивающий идею поэтапного снятия ограничительных мер. Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы за столом переговоров обсудить условия, на которых миссия будет контролировать перемирие и отвод тяжелых вооружений.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил как позитив то, что предложение о миссии, представленное украинским президентом в марте 2015 года, наконец привлекло внимание и что новое правительство ФРГ внесено в пункт о миротворцах в свое коалиционное соглашение. "Это новая надежда завершить войну в Украине и достигнуть прогресса", - заявил Мельник. При этом он дипломатично заметил, что идея Путина от сентября 2017 придала новый импульс идее, которая витала в воздухе. Однако, указал посол, российские коллеги хотят совершенно другого – "косметической миссии" и назвал это предложение странным. Миссия, которая должна будет лишь защита СММ, по его определению, является "неправильным использованием инструментов миротворчества", платить за который придется, в том числе и немецким налогоплательщикам.

Несмотря на всю разницу в видении, Мельник высказал оптимизм и веру в то, что миссия состоится. Он подчеркнул, что она никоим образом не будет противоречить общей стратегии Минского процесса, но будет, напротив, дополнять его.

Андрей Загорский, возглавляющий департамент по вопросам разоружения и разрешения конфликтов Центра международной безопасности национального научно-исследовательского института мировой экономики и международных отношений им.Е.М.Примакова Российской академии наук, сказал, что если удастся реализовать идею миссии, это будет "огромный и очень крутой шаг в установлении мира на Донбассе". Он также заметил, что такая миссия должна не служить заменой Минска, но быть ему в поддержку, и вести не к замораживаю конфликта, но к его завершению. Российский политолог, сделав оговорку, что высказывает свое личное мнение, также полагает, что со временем, после обеспечения порядка на линии разграничения, мандат миссии должен быть распространен на всю территорию до госграницы. Такое развитие помогло бы восстановлению в целом архитектуры безопасности в Европе и нормализации отношений между Западом и РФ, полагает он.

Зато член попечительского совета Высшей школы управления Херти и бывший председатель Немецкого комитета по экономическим отношениям с Восточной Европой Клаус Мангольд уверенно назвал Минские соглашения "мертвыми" и призвал разработать "совершенно новый подход". Он пожаловался на то, что немецкий бизнес страдает от санкций и на то, что в целом такие меры в 90% случаев являются неэффективными и не достигают цели. Но и он признал, что для восстановления доверия в отношениях с Россией нужно добиться вывода иностранных войск с украинской территории и закрытия границы.