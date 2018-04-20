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Повестка дня Рады: какой законопроект нардепы продолжат рассматривать

Верховная Рада
09:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Верховная Рада сегодня, 20 апреля, намерена продолжить рассмотрение законопроекта о эффективном управлении имущественными правами правообладателей.

Верховная Рада в пятницу, 20 апреля, планирует продолжить рассмотрение законопроекта о эффективном управлении имущественными правами правообладателей. Об этом говорится в повестке дня Рады, обнародованном на сайте парламента.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с Часа вопросов к правительству.

После этого народные депутаты продолжат рассмотрение во втором чтении законопроекта №7466 "О эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", целью которого является предотвращение незаконной деятельности организаций коллективного управления.

Как сообщалось ранее, 19 апреля народные депутаты поддержали обращение Президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии поместной православной церкви в Украине.

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Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Законопроект, Правообладателей, Рассмотрение, Управление имущественными правами.
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