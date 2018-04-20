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Новости: Украина присоединится к Центру передового опыта НАТО по энергобезопасности
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Украина присоединится к Центру передового опыта НАТО по энергобезопасности

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10:31 Сегодня Телеграф
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Вице-премьер-министр по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе спрогнозировала, что Украина присоединится в Центру переводового опыта НАТО к концу года.

Украина намерена до конца 2018 года присоединиться к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности, заявила в ходе рабочего визита в Литву вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе при посещении этого Центра. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

Как сообщает в четверг вечером пресс-служба Кабмина Украины, в сою очередь директор Центра Гинтарас Багдонас заверил в готовности к расширению сотрудничества Центра НАТО с Украиной по разным перспективными направлениями, в частности, по проведению конференций, учений в контексте оборонных аспектов в сфере энергетической безопасности, а также разработке и изданию совместных аналитических публикаций.

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Кроме того, по словам Г.Багдонаса, Центр готов принять украинского эксперта для обмена опытом в области энергетической безопасности и участия в совместных проектах. 

"Рад буду приветствовать украинский флаг возле Центра НАТО", - отметил он.

Стороны также обсудили необходимость в проведении совместных учений, направленных на развитие основных элементов системы устойчивости, с учетом результатов успешно проведенных командно-штабных учений по защите критической электроэнергетической инфраструктуры, которые прошли в прошлом году в Украине при поддержке Центра НАТО.

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Новости Украины, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Украина, Центр передового опыта НАТО.
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