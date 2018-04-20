КС открыл производство относительно соответствия медреформы Конституции

Конституционный суд Украины принял решение открыть конституционное производство по представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения.

"Постановлением коллегии открыто конституционное производство по делу. Осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты суда", - отмечается на сайте КС Украины.

В феврале Конституционный суд Украины принял к рассмотрению представление группы народных депутатов, среди которых Игорь Шурма, Татьяна Бахтеева, Юрий Бойко, Михаил Папиев, Нестор Шуфрич, Александр Вилкул, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин (все – "Оппозиционный блок"), внефракционные Олег Мусий о признании неконституционным закона о реформировании системы здравоохранения (законопроект №6327).

В своем представлении парламентарии указали, что оспариваемый закон вводит механизм, меняющий прямое бюджетное финансирование учреждений здравоохранения, которые предоставляют бесплатную медицинскую помощь гражданам, только на частичную оплату медуслуг со стороны государства, что не соответствует ст.22 и ст.49 Конституции. Кроме того, народные депутаты заявили, что положения закона недостаточно четкие и конкретные, а потому возможно их неоднозначное толкование.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Министерства здравоохранения Украины, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг, а также значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

В рамках реформы была создана Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая будет выполнять роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета. При этом коммунальные медицинские учреждения должны пройти обязательный для присоединения к медреформе процесс автономизации, в частности, реорганизоваться в коммунальное некоммерческое предприятие (КНП). Только статус КНП позволит медучреждению сотрудничать с НСЗУ.

За три недели с начала старта кампании по выбору врача "Врач для каждой семьи" более 1 млн пациентов подписали декларации.

К новой системе финансирования присоединяются также и частные медицинские учреждения, которые занимаются предоставлением услуг первичной медпомощи.