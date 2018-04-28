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Геращенко оценила апрельскую сессию ПАСЕ

Ирина Геращенко
08:25 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что в резолюцию странами-членами ЕС внесена поправка о контроле РФ на оккупированном Донбассе.

Апрельская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге прогнозировалась нами как сверхсложная. А оказалась удачная и победная. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель Председателя Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

"Ожидалось, что пророссийское лобби активизирует усилия по возвращению российской делегации, Генсек СЕ в своем лестном приветствии Путина и словом не упомянул Крым, бюро голосами левых и любителей Кремля провалило инициативу украинцев и британцев по дебатам по Крыму и Солсбери. Но. Командная, слаженная работа нашей делегации переломила ситуацию", - информирует Геращенко.

По ее словам, "нам удалось внести поправку в резолюцию по невыполнению резолюций странами - членами СЕ о фактическом контроле РФ на оккупированном Донбассе. Дебаты по Сирии стали дебатами по преступлениям РФ и в Сирии, и на Донбассе, и в Солсбери, и в Крыму. В резолюциях по противодействию гибридной войне и ВПО упоминаются преступления РФ и причастность ко всем войнам на континенте, и реальным и гибридным. Яловая резолюция по коррупции вышла зубастой, а во время дискуссии РФ и ее друзья звучали чаще, чем Азербайджан".

Первый заместитель председателя ВР также сообщает, что на сессии было "принято еще несколько важных резолюций по проблемам журналистов и другим темам".

"И ключевое: все планы по скорому возвращению россиян без выполнения ими резолюций, провалились. СЕ отказалась от юбилейного саммита, задуманного как триумф возврата России. Представители РФ воспринимаются в Страсбурге не просто токсично, это гораздо более жесткое слово....", - подчеркивает депутат.

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"СЕ сейчас должна не праздновать, а очиститься и вернуть свой авторитет и репутацию, на самом деле. И движение в направлении очищения происходит и, в том числе, благодаря большой работе украинской делегации", - добавила она.

Вице-спикер поблагодарила коллег по ВР, с которыми вместе работает в ПАСЕ, представительству Украины в СЕ и послу за "чувство команды", патриотизм и профессионализм.

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Новости Украины, Ирина Геращенко, Контроль РФ, Оккупированный Донбасс, ПАСЕ, Резолюция, Страны-члены ЕС.
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