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Комиссия Украина-НАТО: в Польше предлагают изменить формат встреч

Украина-НАТО
09:51 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Украины: Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призывает найти возможность для проведения "менее формальных" встреч между Киевом и Брюсселем.

В условиях блокирования Венгрией проведения заседаний комиссии Украина-НАТО нужно найти возможность для проведения "менее формальных" встреч между Киевом и Брюсселем. Такое мнение после встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе выразил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, информирует РАР. 

"Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии",- заявил Чапутович.

Как сообщалось, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании.

НАТО призывают поскорее урегулировать украинско-венгерский конфликт

27 апреля глава МИД Венгрии Сиярто в очередной раз обвинил Украину в нарушении норм международного права и заявил, что Будапешт продолжит блокировать евроатлантическую интеграцию Киева, включая проведение заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне на саммите Альянса в июле. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Венгрию и Украину урегулировать разногласия по языковой статье образовательного закона.

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Новости Украины, Блокировка, Венгрия, Глава МИД Польши, Проведение встреч, Украина и НАТО, Яцек Чапутович.
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