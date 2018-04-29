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МИД Украины призывает мир усилить давление на РФ из-за обстрелов на Донбассе

Марьяна Беца
11:35 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца призвала стран-партнеров увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе.

МИД призывает стран-партнеров увеличить давление на Россию из-за агрессии на Донбассе. Об этом написала в Twitter в воскресенье пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Она отметила, что в субботу на Донбассе был зафиксирован 61 обстрел, в результате которых пострадали 7 украинских военных.

По словам Бецы, России нужна дестабилизация Украины.

"Призываем партнеров осуществлять большее давление на Россию", - написала пресс-секретарь МИД.

Боевики 61 раз обстреляли позиции сил АТО, несколько бойцов ВСУ ранены

Как ранее сообщил пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки боевики совершили 61 обстрел - четверо украинских бойцов получили ранения, трое - боевые травмы. При этом использовалась запрещенная Минскими соглашениями артиллерия.

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Новости Украины, Давление на РФ, МИД Украины, Призыв, Страны-партнеры, Увеличение.
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