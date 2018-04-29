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Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения

Урна для бюллетеней
13:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Национальная полиция в Харьковской области открыла два уголовных производства по факту подкупа избирателей на выборах в объединенные территориальные громады.

В Харьковской области избирательные участки, где в воскресенье проходит голосование на выборах в объединенные территориальные громады (ОТГ), открылись вовремя.

"40 избирательных участков в Харьковском, Нововодолажском, Великобурлукском и Чугуевском районах начали свою работу в 08:00",- сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Охрану общественного порядка обеспечивают 160 полицейских.

Зубко: Сегодня в 40 объединенных громадах пройдут выборы

По состоянию на 11:30 полиция открыла два уголовных производства по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины по фактам нарушения избирательного законодательства, которые были зафиксированы в Нововодолажском и Великобурлукском районах области и одно уголовное производство по ч.1 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК Украины в Харьковском районе.

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Новости Украины, Выборы в ОТГ, Нарушения, Подкуп избирателей, Уголовные производства, Харьковская область.
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