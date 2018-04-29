Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения

В Харьковской области избирательные участки, где в воскресенье проходит голосование на выборах в объединенные территориальные громады (ОТГ), открылись вовремя.

"40 избирательных участков в Харьковском, Нововодолажском, Великобурлукском и Чугуевском районах начали свою работу в 08:00",- сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Охрану общественного порядка обеспечивают 160 полицейских.

По состоянию на 11:30 полиция открыла два уголовных производства по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины по фактам нарушения избирательного законодательства, которые были зафиксированы в Нововодолажском и Великобурлукском районах области и одно уголовное производство по ч.1 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК Украины в Харьковском районе.