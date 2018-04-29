Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым"
Новости Украины: Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что на Закарпатье не существует ни антиукраинских, ни антивенгерских настроений.
На Закарпатье нет ни антиукраинских, ни антивенгерских настроений, хотя российские спецслужбы пытались разжечь их. Такое заявление в комментарии "Крым. Реалии" сделал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.
"Вот скажите, как одновременно почти все крупнейшие телеканалы послали съемочные группы в Закарпатье, чтобы те показывали, что там никто якобы не знает украинского языка. Что, мол, в Берегово не могут заказать себе даже кофе. В Берегово ‒ 50% венгров, а 50% люди других национальностей. Как там может быть, что никто не говорит на украинском?!", - указал чиновник.
Москаль отметил, что у Украины есть два прямых договора с Венгрией. Украинская сторона позволяет венгерской громаде использовать двуязычные названия, вести обучение на своем языке и ставить памятники.
"Если мы хотим идти в Европу и НАТО, то мы должны исповедовать те ценности, а защита национальных меньшинств для Европы ‒ это святое. Титульные нации ‒ в Украине украинцы, в Венгрии – венгры, в Польше – поляки, ‒ обязаны гарантировать права национальных меньшинств", - отметил он.
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В то же время, Москаль напомнил, что венгры в Украине составляют 0,04% от всего населения, и компактно проживают только на Закарпатье, а значит "погоды" в стране не делают.
"Поэтому, еще раз говорю, это спровоцированный интерес и надуманная проблема. Это ФСБ России "подогревает" эту тему, но у них ничего не получается. Так называемый "вопрос русинов" ‒ посмотрите, где он? После того, как тот, кому инструкции давал Сурков, сбежал в Москву ‒ все затихло", - констатировал он.
По мнению чиновника, после провала с русинами ФСБ решила попробовать действовать через венгров.
"Но, что бы здесь не было ‒ здесь второго Крыма не будет. Все, что Россия здесь задумывала, ‒ она все проиграла. Закарпатье – многоэтничный регион, здесь много всего намешано. Люди на самом деле, хотят покоя, а не войны", – констатировал глава Закарпатской ОГА.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Украину "прекратить фейковою пропаганду" о влиянии третьей стороны на венгерскую политику в отношении Киева. Он повторил свое заявление о том, что Украина якобы нарушает международное право и права венгерского меньшинства.
"У нас есть 150 тыся венгров в Закарпатье и мы всегда будем стоять на их стороне, и сейчас украинское правительство нарушает их права и свои международные обязательства", - заявил министр.
Он также снова назвал украинский образовательный закон "ножом в спину" Венгрии.
А кантрабанда есть??? Или так фурами и везут цыгареты у ЕС???