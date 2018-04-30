КИУ: Выборы 29 апреля стали самой грязной кампанией за всю историю выборов в ОТГ

Выборы 29 апреля 2018 стали самой грязной кампанией за всю историю проведения выборов в объединенные территориальные громады (ОТГ), начиная с октября 2015 г. Политические партии и кандидаты установили "рекорд" как по количеству, так и по масштабам подкупа избирателей, заявляет председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

Хотя выборы проходили только в 40 ОТГ, наблюдателям КИУ поступила информация о 25 фактах подкупа, хотя реальная цифра могла быть значительно больше. Правоохранители открыли уголовные производства в 5 областях, в день голосования были пойманы с поличным 3-х скупщиков голосов, сообщает в понедельник КИУ на своей странице в Фейсбук со ссылкой на А.Кошеля.

"Абсолютные рекордсмены по покупке голосов - политические партии "Батькивщина", Аграрная партия и "Наш край". Несколько фактов подкупа - в Радикальной партии. По одному - в БПП и взаимопомощи", - отмечает А.Кошель.

Обнародованные фото и видеоматериалы о "сетки", схемы и конкретные факты покупки голосов дают основания прогнозировать не менее 10 результативных уголовных дел, подчеркивают в КИУ.

В КИУ отмечают беспорядок в работе ряда избирательных комиссий: 8 избирательных участков открылись с серьезным опозданием, из-за чего часть избирателей не смогла проголосовать. Среди прочего - препятствование работе наблюдателей, нарушение тайны голосования, конфликтные ситуации и даже абсурдные решения.

"Отдельные госчиновники не оставляют попытки вмешиваться в избирательный процесс. Накануне выборов Радикальная партия Олега Ляшко и "Батькивщина" заявили о давлении на их кандидатов и попытки использования аднминресурсу. Среди главных фигурантов заявлений – глава Нововодолажской РГА Харьковской области и замглавы Днепропетровской ОГА", - говорится в сообщении А.Кошеля.

Как отмечают в КИУ, "большинство "живых" и активных политических партий традиционно проигнорировали выборы: всего в кампании участвовали только 27 из 356 официально зарегистрированных политических сил; среди партий, которые отказались от участия в выборах, можно увидеть и партии-лидеры президентского и парламентских рейтингов".

На выборах 29 апреля были "попытки организовать системный подкуп, которые могут повториться во всеукраинском масштабе во время парламентских выборов-2019", заявляют в КИУ.

"Главным предохранителем избирательным преступлениям должна стать полноценная избирательная реформа с ликвидацией мажоритарной составляющей и полным запретом политической рекламы. Именно поэтому принятие избирательной реформы в ближайшие 6 месяцев (за год до парламентских выборов) должно стать ключевым требованием к Верховной Раде", - подытоживает Алексей Кошель.