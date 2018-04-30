Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 30.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Новости: Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Новости: Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Новости: На Землю надвигается магнитная буря
На Землю надвигается магнитная буря
X

Партия БПП "Солидарность" победила в 26 громадах на выборах глав ОТГ
09:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Файне місто

Новости Украины: На выборах в объединенные территориальные общины, проходившие 29 апреля, в 26 общинах победили партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

По результатам параллельного подсчета голосов, победу в 20 ОТГ одержала партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность", сообщили в пресс-службе партии.

"На первых выборах в ОТГ, которые состоялись 29 апреля, убедительную победу одержала партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность". По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, кандидаты от партии побеждают в 26 общинах 40. То есть 65% - выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Из них - 2 городских ОТГ, 8 поселковых и 16 сельских" – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой в понедельник утром.

По информации "БПП "Солидарность", другие политические силы показали значительно меньший результат. В частности, ВО "Батькивщина" - 1 ОТГ, "Наш край" -1, Оппозиционный блок - 1, Аграрная партия – 1, "Радикальная партия" - 1 ОТГ.

Наибольше количество общин кандидаты от "БПП "Солидарность" возглавят в Запорожской обл. - 4, Кировоградской - 3, Харьковской - 3. "100-процентный результат партия получила в Тернопольской области - в обеих громадах, где состоялись выборы, побеждают кандидаты от БПП", – подчеркнули в пресс-службе.

КИУ: на Луганщине зафиксировали подвоз избирателей к участкам

Кроме того, "БПП "Солидарность" также получает большинство в выборах депутатов ОТГ. По результатам подсчета 88% бюллетеней не менее 235 депутатских мандатов получают кандидаты от БПП.

Вместе с тем, ВО "Батькивщина" получила 222 депутатских мандата, Аграрная партия - 97, "Наш край" - 48, Радикальная партия - 34, "УКРОП" - 23, "За Жизнь" - 5, Оппозиционный блок - 12 ВО "Свобода" - 5, Самопомощь – 16, Гражданская позиция - 4, Возрождение - 1, Народный фронт – 10, депутаты - самовыдвиженцы - 95.

"Реформа децентрализации, которую инициировал Президент, имеет постоянную поддержку Украинской. Каждая волна выборов в ОТГ характерна как высокой активностью избирателей, так и неизменной поддержкой партии "БПП "Солидарность", которая четко и последовательно реализует реформу децентрализации в Украине. Причины этого - конкретные результаты: в разы увеличены местные бюджеты, новые дороги, школы, детские сады, амбулатории, которые стали возможными именно благодаря децентрализации", - убежден народный депутат Украины Сергей Березенко.

На Тернопольщине мужчина хотел проголосовать по водительскому удостоверению

Как сообщалось, в воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных громадах (ОТГ) – 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТГ в 17 областях Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

В частности, в Винницкой обл. такие выборы пройдут в 1 объединенной территориальной общине, в Волынской обл. - в 1 ОТГ, в Днепропетровской обл. - в 4 ОТГ, в Донецкой обл. - в 1 ОТГ, в Запорожской обл. - в 7 ОТГ, в Ивано-Франковский обл. - в 2 ОТГ, в Кировоградской обл. - в 3 ОТГ, в Луганской обл. - в 1 ОТГ, в Одесской обл. - в 3 ОТГ, в Полтавской обл. - в 2 ОТГ, в Ровенской обл. - в 3 ОТГ, в Сумской обл. - в 1 ОТГ, в Тернопольской обл. - в 2 ОТГ, в Харьковской обл. - в 4 ОТГ, в Херсонской обл. - в 1 ОТГ, В Хмельницкой обл. - в 2 ОТГ, в Черновицкой обл. - в 2 ОТГ.

В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета, в том числе 4 городских, 16 поселковых и 113 сельских.

Кроме того, 29 апреля состоятся еще и дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТГ. В частности, в Житомирской обл. такие выборы пройдут в 2 поселковых советах, в Запорожской обл. - в 1 сельскому совету, в Харьковской обл. - в 1 поселковом совете, в Черновицкой обл. - 1 поселковом совете.

Кроме того, 29 апреля состоялись дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТГ. После проведения выборов 29 апреля в целом по Украине будет 705 ОТГ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 26 общин, Выборы в ОТГ, Партия БПП "Солидарность", Победа.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым" Климкин начал официальный визит в Египет: что будут обсуждать Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения

Последние новости

ЕС осуждает нарушения прав Абдуллаева, умирающего в крымской тюрьме Раскрыты характеристики смарт-телевизора Xiaomi Mi TV 4A Youth Edition Хоккей. Сборная Украины узнала соперников на следующем ЧМ в Дивизионе IB
Сегодня читают
01 Как в Баку звучал гимн в честь 15-летней украинской гимнастки (Видео)
02 Трагедия в Великобритании: умер двухлетний Альфи Эванс
03 В Польше утонули братья-близнецы из Украины
04 Все действия Ярмоленко в матче с "Вердером" (Видео)
05 Футболист показал судье желтую карточку за симуляцию (Видео)
Новости сегодня
18:26 Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретились через год после боя (Видео)
18:22 Дочь Синди Кроуфорд поделилась в Instagram снимками с отдыха
18:18 На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар
18:17 Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для отличного настроения
17:58 Бокс. Сохранение пояса IBF обошлось Головкину в € 20 тысяч
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супрун рассказала, нужно ли делать прививки во время беременности
Супрун рассказала о прививках при беременности
Новости: Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад
Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара спадет
Новости: Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов
Митинги в Москве завершились: озвучены требования
Новости: Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Добавить комментарий
0