Партия БПП "Солидарность" победила в 26 громадах на выборах глав ОТГ

По результатам параллельного подсчета голосов, победу в 20 ОТГ одержала партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность", сообщили в пресс-службе партии.

"На первых выборах в ОТГ, которые состоялись 29 апреля, убедительную победу одержала партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность". По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, кандидаты от партии побеждают в 26 общинах 40. То есть 65% - выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Из них - 2 городских ОТГ, 8 поселковых и 16 сельских" – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой в понедельник утром.

По информации "БПП "Солидарность", другие политические силы показали значительно меньший результат. В частности, ВО "Батькивщина" - 1 ОТГ, "Наш край" -1, Оппозиционный блок - 1, Аграрная партия – 1, "Радикальная партия" - 1 ОТГ.

Наибольше количество общин кандидаты от "БПП "Солидарность" возглавят в Запорожской обл. - 4, Кировоградской - 3, Харьковской - 3. "100-процентный результат партия получила в Тернопольской области - в обеих громадах, где состоялись выборы, побеждают кандидаты от БПП", – подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, "БПП "Солидарность" также получает большинство в выборах депутатов ОТГ. По результатам подсчета 88% бюллетеней не менее 235 депутатских мандатов получают кандидаты от БПП.

Вместе с тем, ВО "Батькивщина" получила 222 депутатских мандата, Аграрная партия - 97, "Наш край" - 48, Радикальная партия - 34, "УКРОП" - 23, "За Жизнь" - 5, Оппозиционный блок - 12 ВО "Свобода" - 5, Самопомощь – 16, Гражданская позиция - 4, Возрождение - 1, Народный фронт – 10, депутаты - самовыдвиженцы - 95.

"Реформа децентрализации, которую инициировал Президент, имеет постоянную поддержку Украинской. Каждая волна выборов в ОТГ характерна как высокой активностью избирателей, так и неизменной поддержкой партии "БПП "Солидарность", которая четко и последовательно реализует реформу децентрализации в Украине. Причины этого - конкретные результаты: в разы увеличены местные бюджеты, новые дороги, школы, детские сады, амбулатории, которые стали возможными именно благодаря децентрализации", - убежден народный депутат Украины Сергей Березенко.

Как сообщалось, в воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных громадах (ОТГ) – 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТГ в 17 областях Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

В частности, в Винницкой обл. такие выборы пройдут в 1 объединенной территориальной общине, в Волынской обл. - в 1 ОТГ, в Днепропетровской обл. - в 4 ОТГ, в Донецкой обл. - в 1 ОТГ, в Запорожской обл. - в 7 ОТГ, в Ивано-Франковский обл. - в 2 ОТГ, в Кировоградской обл. - в 3 ОТГ, в Луганской обл. - в 1 ОТГ, в Одесской обл. - в 3 ОТГ, в Полтавской обл. - в 2 ОТГ, в Ровенской обл. - в 3 ОТГ, в Сумской обл. - в 1 ОТГ, в Тернопольской обл. - в 2 ОТГ, в Харьковской обл. - в 4 ОТГ, в Херсонской обл. - в 1 ОТГ, В Хмельницкой обл. - в 2 ОТГ, в Черновицкой обл. - в 2 ОТГ.

В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета, в том числе 4 городских, 16 поселковых и 113 сельских.

Кроме того, 29 апреля состоятся еще и дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТГ. В частности, в Житомирской обл. такие выборы пройдут в 2 поселковых советах, в Запорожской обл. - в 1 сельскому совету, в Харьковской обл. - в 1 поселковом совете, в Черновицкой обл. - 1 поселковом совете.

Кроме того, 29 апреля состоялись дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТГ. После проведения выборов 29 апреля в целом по Украине будет 705 ОТГ.