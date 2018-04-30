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На Донбассе официально стартует Операция объединенных сил

Петр Порошенко с украинскими военными
12:12 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: С сегодняшнего дня, 30 апреля. на Донбассе официально прекращается антитеррористическая операция, а вместо нее стартует Операция объединенных сил.

Сегодня, 30 апреля, на Донбассе официально заканчивается антитеррористическая операция, а вместо нее начинается Операция объединенных сил (ООС). Изменение формата АТО на ООС прописано в законе о реинтеграции Донбасса, который президент подписал 20 февраля.

Отныне именно на Объединенный оперативный штаб возлагаются полномочия по регуляции ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины, вместо штаба АТО. Об этом пишет Громадське радио.

Операции объединенных сил подчиняются не только подразделения Вооруженных сил, но и все силовые структуры, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей (МВД, Нацполиция).

Порошенко: АТО на Донбассе закончится в мае

Кроме того, согласно закону, командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны. Он также имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами.

16 марта Порошенко назначил первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергея Наева командующим Объединенного оперативного штаба.

С момента начала действия Операции объединенных сил на Донбассе будет ограничен доступ на неподконтрольную Украине территорию и в зону боевых действий.

"Просто так поехать как турист вряд ли кто сможет. Но если у кого-то есть основания там побывать, то понятно, что этот человек сможет там побывать", - сказал Жебривский. Он также отметил, что согласовывать свои поездки также нужно будет СМИ, брать аккредитацию, разрешения. Также это будет касаться волонтеров.

Генерал Забродский: Заканчивается АТО, но не заканчивается война на Востоке

Министр обороны Украины Степан Полторак не исключил начало наступления украинской армии на Донбассе после завершения антитеррористической операции (АТО) 30 апреля.

По словам Полторака, подготовка войск к изменению формата уже идет на полевом уровне, пишет DW. После начала ООС на территории Донецкой и Луганской области начнет действовать особый порядок. Соответствующее распоряжение может вступить в силу уже в понедельник.

Согласно документу, органам безопасности предоставляется ряд специальных полномочий, в частности, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов могут "в случае крайней необходимости" применять оружие и спецсредства в отношении правонарушителей.

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Новости Украины, Альманах 2018, Завершение АТО, Запуск, Новый формат, Операция Объединенных сил, Полномочия, Старт, Старт ООС.
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