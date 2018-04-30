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Киев требует допустить украинских врачей к больному Абдуллаеву в Крыму

МИД Украины
13:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство иностранных дел требует допуска в аннексированном Крыму к незаконно задержанному Узеиру Абдуллаеву, который находится в критическом состоянии.

Незаконно задержанный в аннексированом Крыму Узеир Абдуллаев находится в СИЗО в критическом состоянии. Министерство иностранных дел Украины требует допустить украинских врачей, написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

"В СИЗО Симферополя в критическом состоянии находится незаконно задержанный Узеир Абдуллаев. Время идет на часы. Требуем допустить украинских врачей", - написала М.Беца.

Ранее "Крым.Реалии" сообщили со ссылкой на слова жены Абдуллаева Феры, что в ходе судебного заседания фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Узеир Абдуллаев заявил жалобы на состояние здоровья и неоказание ему медицинской помощи. Около месяца назад его вывозили из СИЗО в больницу в Симферополе, где экстренно прооперировали руку от гнойного образования.

"Врач предупредил, что его болезнь очень серьезная, поскольку гной дошел практически до кости, настаивал на госпитализации Узеира, но никто не обратил на это внимания. Сейчас симптомы повторяются. Получается, ему как бы оказали медицинскую помощь, прокололи курс антибиотиков, заглушили инфекцию, но это было не должное лечение", – сообщила Фера Абдуллаева.

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Российский адвокат Николай Полозов написал в Твиттер в понедельник : "Прямо сейчас в СИЗО Симферополя умирает крымский татарин Узеир Абдуллаев. У него тромбофлебит, осложнённый сепсисом. Необходима его срочная госпитализация! В РФ и Крыму сейчас выходные дни. Но Абдуллаев может погибнуть." Адвокат также сообщил, что "направил соответствующие обращения по поводу Узеира Абдуллаева на имя омбудсмена Москальковой и главы СПЧ Федотова".

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Новости Украины, Аннексированный Крым, Допуск, Критическое состояние, МИД Украины, Незаконно задержанный, СИЗО, Требование, Узеир Абдуллаев.
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