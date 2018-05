ЕС готовит санкции против организаторов выборов в Крыму

Европейский Союз намерен заморозить активы пяти ответственных за проведение выборов президента России в аннексированом Крыму.

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"ЕС намерен заморозить активы и запретить визы для пяти человек, которые ответственны за организацию выборов президента России в Крыму в марте. Санкции утвердят министры ЕС в середине мая", - сообщил журналист.

EU is set to impose an asset freeze & visa ban on 5 people responsible for organizing the Russian presidential elex in #Crimea in March. will be confirmed by EU ministers in mid-May. they'll be added to the sanctions list already containing 150 ppl & 38 entities #Russia #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 апреля 2018 г.