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Трамп: США больше не хотят быть "мировым полицейским"
05:36 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Трамп пожаловался Бухари, что забота о мире во всем мире обходится США слишком дорого.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что США больше не хотят быть "мировым полицейским". Он отметил, что это дорого обходится.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари, передает РБК. "Мы очень не хотим быть "мировым полицейским". Мы тратили огромные суммы десятилетиями на полицейский надзор за миром, и это не должно быть приоритетом. Мы хотим быть полицейскими для себя, и мы хотим перестроить нашу страну", - сказал Трамп.

В конце марта конгресс США принял федеральный бюджет, в котором расходы на национальную оборону были повышены на $80 млрд до $700 млрд.

Как сообщалось, президент Южной Кореи заявил, что Трамп должен получить Нобелевскую премию мира.

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Все по теме:

Новости Украины, Дональд Трамп, Мохаммаду Бухари, Нигерия, Политика, США.
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