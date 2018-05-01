Посол Украины в США прокомментировал предоставление Javelin

Посол Украины в США Валерий Чалый пояснил, что предоставление американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" Украине является четким "сдерживающим" месседжем для агрессора, а также весомым вкладом для установления мира.

Об этом он написал на официальной странице Facebook, комментируя сообщение Президента Украины о получении американских ПТРК.

"Поручения Президента и народа Украины выполнено. Противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" усилят боевую способность Вооруженных сил Украины, которые противодействуют российской агрессии, позволят сохранить жизнь украинских воинов", - отметил украинский дипломат.

Он также подчеркнул, что главное в этих поставках – "четкий сигнал от стратегического партнера Украины – США, который станет еще одним сдерживающим фактором на пути дальнейшей агрессии и эскалации конфликта на востоке нашей страны и весомым вкладом в восстановление мира".