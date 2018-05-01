Визит Климкина в Египет: результаты встреч с дипломатами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом перспективы участия украинских компаний в масштабных проектах, реализуемых в этой стране.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, 29-30 апреля Климкин находился с официальным визитом в Арабской Республике Египет по приглашению своего коллеги, министра иностранных дел Самеха Шукри.

Визит начался со встречи Климкина с премьер-министром Египта Исмаилом, во время которой стороны уделили приоритетное внимание путям активизации сотрудничества в сфере торгово-экономических отношений, в частности перспективам участия украинских компаний в масштабных проектах, которые реализуются в Египте и могут стать важным вкладом в развитие его национальной экономики. Было также констатировано оживление контактов между министерствами и деловыми кругами обеих стран, в частности в контексте важности недавнего визита в Украину министра по делам компаний государственного сектора Египта Халед Бадави.

30 апреля Климкин провел переговоры с министром иностранных дел Египта Шукри, в ходе которых стороны рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия. Была подчеркнута важность поддержания активного диалога на уровне внешнеполитических ведомств, сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, культурной и других сферах. Отдельно стороны обсудили состояние и перспективы деятельности Межправительственной совместной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества и высказались за поиск новых модальностей ее деятельности. Министры выразили также готовность к активному сотрудничеству в рамках международных организаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня международных отношений. Отдельно обсуждена проблематика борьбы с терроризмом. Климкин подчеркнул необходимость объединения усилий международного сообщества в этой сфере и выразил поддержку действиям руководства Египетского государства в искоренении его проявлений на собственной территории.

Министры отметили взаимную заинтересованность сторон в реализации значительного потенциала сотрудничества в туристической отрасли. Отмечено, что на туристическом рынке Египта украинские туристы занимают весомую нишу с тенденцией к росту (в 2017 - более 770 тысяч).

В ходе переговоров со спикером Палаты представителей Египта Али Абдель Аалом стороны подчеркнули необходимость активизации межпарламентского сотрудничества. Климкин отметил образование в Верховной Раде Украины группы дружбы «Египет-Украина». В этой связи спикер проинформировал, что с целью налаживания прямых контактов между парламентариями обоих государств, аналогичная группа будет создана в египетском парламенте в ближайшее время.

Во время встречи Климкина с генеральным секретарем Лиги Арабских Государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль-Гейтом было отмечено заинтересованность сторон в активизации контактов между МИД Украины и ЛАГ. Обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня, борьбы с терроризмом и перспективы развития ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

В ходе встречи с представителями украинской общины в этой стране министр проинформировал о состоянии и направлениях сотрудничества МИД с украинской диаспорой для удовлетворения культурных и духовных потребностей украинцев за рубежом.

Во время пребывания в Египте Климкин также провел встречу с Папой и Патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II, в ходе которой был поднят вопрос создания единой поместной церкви в Украине.