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В Киев приедет помощник госсекретаря США
Новости Украины: В ходе визита в Киев Уэсс Митчелл поддержит суверенитет Украины и призовет правительство страны к проведению реформ.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл сегодня должен прибыть в Киев. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.
"Помощник госсекретаря 1-3 мая будет находиться в Киеве, где проведет серию встреч, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и важность проведения в стране экономических и антикоррупционных реформ", - говорится в сообщении.
Напомним, экс-директор ЦРУ Майк Помпео, который в четверг был утвержден в должности госсекретаря США, приступил к исполнению своих обязанностей.
Telegraf.com.ua