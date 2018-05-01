Напавшим на нардепа Найема объявлено о подозрении

Киевская местная прокуратура №10 объявила подозрения злоумышленникам, причастным к хулиганским действиям и нанесению телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе Найему (фракция "Блок Петра Порошенко") возле Бессарабского рынка в минувший понедельник.

"В настоящее время трое участников конфликта, причастных к нападению на депутата и его избиению, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Это мужчины 1999 и 1996 г.р. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - граждан Украины", - сообщает во вторник днем пресс-служба прокуратуры Киева.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили в столичной прокуратуре.

Также в информации отмечается, что автомобиль "Мерседес Геленваген", на котором перемещались злоумышленники, изъят и помещен на штрафплощадку.

"Кроме того, заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, причинив последнему телесные повреждения средней степени тяжести. Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 296 УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Принимаются меры по установлению его местонахождения и объявления в розыск", - добавили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как сообщалось, М.Найем (фракция "Блок Петра Порошенко") в результате произошедшего в понедельник вечером конфликта на дороге в центре Киева подвергся нападению группы неизвестных и в настоящее время находится в больнице.

"Кубик на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице", - написал сам М.Найем в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Народный депутат призвал "не создавать ажиотаж" из произошедшего и подчеркнул, что комментариев, фотографий и "трагических рассказов" не будет.

"Это не касается моих депутатских полномочий, удостоверение не предъявлял и это не связано с моей политической деятельностью. Патрульную вызвал по 102 как обычный гражданин; приехали в разумные сроки; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал. На этом все. Не давайте себя в обиду на дорогах - дорогая машина и крутые номера не повод позволять кому-то плевать себе в лицо", - подытожил М.Найем.

Советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что в результате инцидента М.Наем получил легкие телесные повреждения.

Позже А.Геращенко проинформировал, что полиция Киева задержала троих участников конфликта. "Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. С задержанными проводятся первоочерёдные следственные действия", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал фотографии задержанных.

Нардеп также проинформировал, что проверяется причастность задержанных к другим возможным правонарушениям. "Если у кого либо есть такая информация, просьба звонить в полицию по номеру 102", - призвал А.Геращенко.

Позже полиция Киева квалифицировала событие, во время которой М.Найем получил телесные повреждения, как хулиганство, трое активных участников инцидента доставлены в управление полиции, а еще одного – разыскивает.

Около полуночи вторника нардеп Сергей Лещенко (фракция "БПП") сообщил, что М.Найема после госпитализации прооперировали, а подозреваемые в его избиении пытаются избежать ответственности. "Поступают сигналы, что подозреваемые уже пытаются "порешать" вопрос", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.