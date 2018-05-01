В Украине назвали три сценария освобождения Донбасса

После переформатирования АТО в Операцию объединенных сил возможны три варианта военных действий на Донбассе.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в интервью Общественному радио.

"Что касается военной операции, то рассматривается три сценария, которые могут быть на территории ОРДЛО. Первый сценарий — это чисто военная операция. Несмотря на все внешние условия отдается команда. В прошлом году руководитель Генерального штаба г-н Муженко в одном из своих интервью сказал, что армия Украины готова в течение двух недель полностью освободить территорию ОРДЛО. Единственное, на что мы не можем ответить сегодня в своих планах, это то, какими силами и средствами навстречу нашей армии ударит РФ. Поэтому это наименее вероятный сценарий развития событий", - рассказал Гримчак.

"Другие два плана хорватские. В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт. Другой вариант, который был применен в Восточной Славонии, мы сегодня рассматриваем как основной. Это введение миротворческой миссии, которой предшествует вывод иностранных войск (там нет других иностранных войск, кроме российских), вывод российских наемников. Также должно произойти разоружение боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины".

Для гражданских, по его словам, с переформатированием АТО ситуация почти не изменится. "Изменения будут происходить тогда, когда решением Штаба объединенных операций будут вноситься конкретные ограничения на конкретных территориях, о которых будет сообщено заблаговременно. Условно говоря, в каком-то районе для военных нужд надо, чтобы не было лишних. Военный штаб примет такое решение, и так будет. Генерал Наев сказал, что мы сделаем все, что в нашей власти, чтобы упростить переход линии соприкосновения (или линии разграничения) для гражданского населения. Речь идет также о борьбе с коррупцией, борьбе с контрабандой и подобном. В большой степени ничего не изменится, хотя надо понимать, что у военных сегодня больше прав. Если вы бывали в этих краях, то там на большей части блокпостов стояла Национальная гвардия, а теперь могут быть блокпосты армии. Они будут иметь права останавливать, проверять машины и тому подобное", - объяснил Грымчак.