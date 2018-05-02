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Порошенко встретился с помощником госсекретаря США

Петр Порошенко и Уэсс Митчелл
18:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко и Уэсс Митчелл скоординировали шаги по противодействию строительству "Северного потока – 2".

Президент Украины Петр Порошенко принял помощника государственного секретаря США Уэсса Митчелла и обсудил с ним ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, а также активизацию торгово-экономического сотрудничества.

"Стороны скоординировали шаги по противодействию строительству проекта "Северный поток – 2", - сообщает пресс-служба главы украинского государства по итогам встречи П.Порошенко и У.Митчелла в среду в Киеве.

В ходе встречи стороны скоординировали подходы к реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе, включая неконтролируемый властями Украины участок российско-украинской государственной границы.

"Отмечена ответственность России за полное выполнение Минских договоренностей и соответственно необходимость продолжения санкций против РФ до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - говорится в сообщении.

Президент Украины призвал американскую сторону к более активному участию в вопросе освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, и украинских заложников.

Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ

"П.Порошенко выразил благодарность американской стороне за твердую и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией. Подчеркнута важность предоставления Украине военной помощи и отмечено решение Вашингтона по поставкам оборонительных вооружений", - проинформировали в пресс-службе главы государства.

Президент также проинформировал американскую сторону о достигнутом прогрессе в реализации реформ в Украине, в частности в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией.

П.Порошенко и У.Митчелл обсудили вопросы развития двусторонних политических контактов и активизации торгово-экономического сотрудничества.

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Новости Украины, Петр Порошенко, Северный поток-2, США, Уэсс Митчелл.
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