Госдеп США требует от РФ освободить Балуха из заключения в Крыму

Госдепартамент США призывает власть РФ в Крыму освободить политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже более 43 дней, заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter.

Russian occupation authorities in Crimea should release political prisoner Volodymyr #Balukh, who has been on hunger strike for 43 days. Unacceptable for #Russia to jail a Ukrainian citizen for flying a Ukrainian flag in Crimea and deny him medical care.

— Heather Nauert (@statedeptspox) 2 мая 2018 г.