Госдеп США требует от РФ освободить Балуха из заключения в Крыму

Госдепартамент США призывает власть РФ в Крыму освободить политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже более 43 дней, заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter.

Russian occupation authorities in Crimea should release political prisoner Volodymyr #Balukh, who has been on hunger strike for 43 days. Unacceptable for #Russia to jail a Ukrainian citizen for flying a Ukrainian flag in Crimea and deny him medical care. — Heather Nauert (@statedeptspox) 2 мая 2018 г.

"Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политического заключенного Владимира Балуха, который голодает уже в течение 43 дней. Неприемлемо, что Россия заключает гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и отказывает ему в медицинском обслуживании", - отметила Х.Нойерт.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в оказании необходимой медицинской помощи активисту В.Балуху, который находится в следственном изоляторе в Крыму и с 19 марта отказывается принимать пищу.

По информации представителей Крымской правозащитной группы суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства о допуске к В.Балуху врачей.

Как отмечалось, 22 народные депутаты Украины из разных фракций обратились в письме В.Балуху с просьбой прекратить голодовку.

Украинский фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов. В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей.

19 марта В.Балух объявил голодовку.