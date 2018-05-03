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Госдеп США требует от РФ освободить Балуха из заключения в Крыму

Владимир Балух
08:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Госдепартамент США призывает Россию освободить политзаключенного в Крыму Владимира Балуха, который объявил голодовку 43 дня назад.

Госдепартамент США призывает власть РФ в Крыму освободить политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже более 43 дней, заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter.

"Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политического заключенного Владимира Балуха, который голодает уже в течение 43 дней. Неприемлемо, что Россия заключает гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и отказывает ему в медицинском обслуживании", - отметила Х.Нойерт.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в оказании необходимой медицинской помощи активисту В.Балуху, который находится в следственном изоляторе в Крыму и с 19 марта отказывается принимать пищу.

МИД усилит давление на РФ для освобождения крымского активиста Балуха

По информации представителей Крымской правозащитной группы суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства о допуске к В.Балуху врачей.

Как отмечалось, 22 народные депутаты Украины из разных фракций обратились в письме В.Балуху с просьбой прекратить голодовку.

Украинский фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов. В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей.

19 марта В.Балух объявил голодовку.

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Новости Украины, Владимир Балух, Голодовка, Госдепартамент США, Крым, Освобождение.
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