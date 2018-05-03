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Енин прокомментировал информацию о блокировании расследования по Манафорту

Евгений Енин
09:47 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что США не обращались в ГПУ с запросами о правовой помощи по делу Пола Манафорта.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в ГПУ за помощью по расследованию по делу бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом Енин написал на своей странице в Facebook.

"Американские правоохранители, ни ФБР, ни Мюллер, в ГПУ с никакими запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались. То есть и не было что "запрещать" в принципе", - отметил он.

Енин заявил, что надеется на то, что речь идет "о банальной ошибке в переводе" касательно статьи The New York Times о блокировании Украине расследования по Манафорту.

По его словам, "ни о каких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами не идет".

"Лучшим свидетельством этого является возвращенные из США в Украину более 600 тысяч долларов в рамках производств, связанных с упомянутыми в статье Нью-Йорк Таймс производствами. Никаких "запретов" выполнять запросы о международно-правовой помощи с США не существует в природе!", - подчеркнул Енин.

Трампу угрожают иском в суд по "российскому делу"

Ранее издание NYT опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

В The New York Times объясняли это тем, что украинские чиновники опасаются обидеть Трампа и потерять в качестве финансовой поддержки США, так и поставки американского оружия.

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Новости Украины, ГПУ, Дело Пола Манафорта, Евгений Енин, Правовая помощь, США.
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