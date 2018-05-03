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Суд оштрафовал замглавы Госрыбагентства за начисление премий бывшей жене

Андрей Кравченко
12:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: darg.gov.ua

Новости Украины: Суд Киева признал замглаву Госрыбагентства Андрея Кравченко виновным в административном правонарушении из-за назначения премий своей бывшей жене.

Шевченковский районный суд г.Киева 23 апреля признал заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентства) Андрея Кравченко виновным в нарушении требований по урегулированию конфликта интересов в связи с назначением премий своей бывшей жене.

Как сообщает в четверг пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, своим постановлением суд признал А.Кравченко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов).

"Согласно судебному решению на Андрея Кравченко наложено административное взыскание в виде штрафа в пределах санкции, предусмотренной указанной статьей КоАП", – сказано в сообщении.

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В НАПК напомнили, что по результатам проверки информации, поступившей в Нацагентство, установлено, что А.Кравченко издавал приказы о премиях своей бывшей жене, с которой он находится в личных внеслужебных отношениях.

В связи с этим уполномоченное лицо Национального агентства в соответствии с требованиями ч.3 ст.12 закона Украины "О предотвращении коррупции" в феврале 2018 составило соответствующий протокол об административном правонарушении.

Согласно ч.2 ст.172-7 КоАП, совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов влекут наложение штрафа от 200 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 – 6800 грн).

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Все по теме:

Новости Украины, Административное правонарушение, Андрей Кравченко, Бывшая жена, Замглавы Госрыбагентства, Назначение премий.
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