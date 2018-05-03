Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Новости: Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Британские исследователи научились редактировать гены крови
Британские исследователи научились редактировать гены крови
X

Парубий: Угроза российской агрессии не прошла

Андрей Парубий
12:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Украина каждый день испытывает на себе агрессию со стороны России.

Глава украинского парламента Андрей Парубий заявил, что угроза российской агрессии и имперского духа Российской Федерации, стремится вернуть народы, борющиеся за свою независимость, не прошла. Об этом он заявил во время выступления на заседании Сеймаса Литовской Республики, сообщает пресс-служба ВР.

По его словам, Украина каждый день испытывает на себе эту агрессию: "Судьба нам дала испытание - защищать свою независимость, как наши деды и прадеды".

В этих условиях, подчеркнул Парубий, и Литва, и Польша - остаются нашими крупнейшими и надежными союзниками, поскольку понимают, что украинские воины защищают не только Украины, а все европейское пространство.

"Если не удержится Украина, следующий удар будет нанесен по любой другой стране. Когда мы вместе, между нами нет разногласий, мы обеспечиваем безопасность не только регионального пространства - мы обеспечиваем безопасность и всего европейского континента", - резюмировал Парубий.

Украина ввела новые санкции против России

Напомним, Украина ввела персональные санкции против некоторых физических и юридических лиц, связанные с агрессией Российской Федерации против Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, агрессия РФ, Андрей Парубий, Борьба за независимость, Выступление в Литве.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Нападение на Найема: четвертый подозреваемый в розыске СНБО поддержал прекращение участия Украины в координационных органах СНГ Гройсман: Политика санкций против РФ будет усиливаться

Последние новости

В России вслед за Telegram могут заблокировать и Viber Регистрация на дополнительную сессию ВНО пройдет с 3 по 21 мая Клопп о финале Лиги чемпионов
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
04 Бывшие узники рассказали в Европарламенте о пытках в РФ и ОРДЛО
05 Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
Новости сегодня
14:25 В Германии началось строительство участка "Северного потока-2"
14:23 Энергоблок Приднепровской ТЭС аварийно остановлен
14:23 Чемпион Украины не попадет в 1-ю корзину при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19
14:14 Украинские военные показали последствия обстрела Троицкого
14:11 Два поезда с людьми лоб в лоб столкнулись в Чехии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пропавший накануне под Широкино боец ВСУ дезертировал к боевикам
Боец ВСУ перешел на сторону боевиков
Новости: Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Новости: Нападение на нардепа Найема: суд назначил домашний арест трем подозреваемым
Нападение на Найема: суд назначил арест подозреваемым
Новости: На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
Добавить комментарий
0