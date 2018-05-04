В США обеспокоены ситуацией с Балухом

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Гарри Камиан заявляет, что США обеспокоены ситуацией с удерживаемым в Крыму украинским активистом Владимиром Балухом, который продолжает голодовку.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Камиана, США также обеспокоены сообщениями о смерти при сомнительных обстоятельствах четырех человек в СИЗО в Симферополе и призывают российские оккупационные органы Крыма провести тщательное и независимое расследование этих смертей.