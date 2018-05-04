https://telegraf.com.ua/files/2018/05/2134152-150x90.jpg Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4043594-v-ssha-obespokoenyi-situatsiey-s-baluhom.html
В США обеспокоены ситуацией с Балухом
Новости Украины: Политзаключенный Владимир Балух, которого удерживают в Крыму, голодает уже более 43 дней.
Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Гарри Камиан заявляет, что США обеспокоены ситуацией с удерживаемым в Крыму украинским активистом Владимиром Балухом, который продолжает голодовку.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам Камиана, США также обеспокоены сообщениями о смерти при сомнительных обстоятельствах четырех человек в СИЗО в Симферополе и призывают российские оккупационные органы Крыма провести тщательное и независимое расследование этих смертей.
Telegraf.com.ua