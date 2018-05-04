Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Земан: "Новичок" производился в Чехии
Земан: "Новичок" производился в Чехии
Новости: На Донбассе сократят количество блокпостов
На Донбассе сократят количество блокпостов
Новости: Атлетико пробился в финал Лиги Европы (Видео)
Атлетико пробился в финал Лиги Европы (Видео)
Новости: Загадки космоса, которые сбивают с толку ученых
Загадки космоса, которые сбивают с толку ученых
X

В США обеспокоены ситуацией с Балухом

Владимир Балух
00:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Политзаключенный Владимир Балух, которого удерживают в Крыму, голодает уже более 43 дней.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Гарри Камиан заявляет, что США обеспокоены ситуацией с удерживаемым в Крыму украинским активистом Владимиром Балухом, который продолжает голодовку.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Камиана, США также обеспокоены сообщениями о смерти при сомнительных обстоятельствах четырех человек в СИЗО в Симферополе и призывают российские оккупационные органы Крыма провести тщательное и независимое расследование этих смертей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Балух, Гарри Камиан, Крым, Политзаключенный, Россия, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В МВД рассказали, что затрудняет расследование дела об убийстве Шеремета Бывшие узники рассказали в Европарламенте о пытках в РФ и ОРДЛО Парубий: Угроза российской агрессии не прошла

Последние новости

В Киеве иномарка врезалась в платформу с танком Обычные макароны могут оказаться смертельно опасными Смех до слез: панорамные снимки от Google Maps, на которых что-то пошло не так
Сегодня читают
01 Экс-одноклубник Сергея Реброва объявил о завершении карьеры футболиста
02 Вратарь в Чехии сломал штангу ворот во время игры (Видео)
03 Атлетико - Арсенал 1:0: события матча (Видео)
04 Лучший бомбардир "Шахтера" подписал контракт с "Бешикташем" - СМИ
05 Бешикташ не вышел на доигровку матча 1/2 финала Кубка Турции против Фенербахче
Новости сегодня
04:04 Принцессы силиконовой долины: девушки, которые слегка переборщили с пластикой
03:36 Ученые: Вино полезно для здоровья
03:21 В Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным
03:12 Эхо войны: вот так выглядел бункер Гитлера в апреле 1945-го (Фото)
02:57 Range Rover Velar обзавелся новыми версиями и оснащением
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Новости: В Белой церкви масштабный пожар: горят покрышки
В Белой церкви произошел масштабный пожар
Новости: В Минобороны рассказали о ситуации в Балаклее
В Минобороны рассказали о ситуации в Балаклее
Новости: За кадром любимых сериалов: фото о том, что скрыто от наших глаз
За кадром любимых сериалов: фото о том, что скрыто от наших глаз
Добавить комментарий
0